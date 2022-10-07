Кадыров заявил о 10 тысячах воюющих в зоне СВО чеченских бойцах

Глава Чечни Кадыров заявил, что в зоне СВО воюют около 10 тысяч чеченских бойцов

В зоне специальной военной операции (СВО) воюют около 10 тысяч чеченских бойцов. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает ТАСС.

«Около 10 тысяч наших отважных сынов уже воюют на <...> рубежах [в зоне СВО]. В эти дни в зону спецоперации отправятся дополнительные спецполки. Каждый день в республику приезжают добровольцы, которые доверяют нашим инструкторам и хотят вступить в отряды "Ахмата"», — сказал он.

Ранее глава Чечни заявил, что в настоящее время Вооруженные силы России проводят успешные наступательные действия на территории Донецкой народной республики и Херсонской области. По его словам, российские военные «один за другим (...) освобождают населенные и стратегически важные пункты».

3 октября представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Кадыров вносит большой вклад в проведение СВО, а жители Чечни действуют героически и эффективно. По его словам, республика в целом продолжает вносить очень большой вклад в спецоперацию.