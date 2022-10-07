В Запорожье заявили о невозможности запустить блоки АЭС

Рогов сообщил об отсутствии технической возможности запустить энергоблоки Запорожской АЭС

Запустить энергоблоки Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в настоящее время нет технической возможности. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

«Если их запускать, то нет возможности куда-либо отправлять выработанную электроэнергию. На сегодня у нас только одна целая линия электропередачи, так называемая ферросплавная, которая ведет на правый берег Днепра, но по ней идет переток для поддержания собственных нужд и цикла на атомной станции», — сообщил он.

Для запуска и дальнейшей работы реакторов нужно восстановить линии электропередачи, заявил Рогов, подчеркнув, что в настоящее время на энергоблоках ведутся профилактические работы. АЭС можно также запустить с помощью пара, но ТЭС не работает; еще один из вариантов — электрический импульс, но большие объемы электричества пока негде взять.

Ранее Рогов сообщал, что Киев готовит новые высадки десанта в районе ЗАЭС. По его словам, на подконтрольную Украине территорию Запорожской области уже прибыло 450 представителей элитных войск.