Российский стилист назвал туфли стриптизерш новым трендом

Стилист Алеко Надирян назвал туфли для танца на пилоне и стриптиза новым трендом

Российский стилист Алеко Надирян назвал туфли стриптизерш новым трендом. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Эксперт отметил, что данная модель обуви под названием стрипы (предназначенная для танца на пилоне, а также исполнения стриптиза и стрип-пластики обувь на высоких платформе и каблуке — прим. «Ленты.ру»), была широко представлена в рамках показов на прошедших Неделях мод. При этом Надирян заявил, что заранее почувствовал указанную тенденцию и участвовал в создании образов с подобными туфлями для российских знаменитостей.

«Я почувствовал этот тренд давно. Мы уже делали стайлинг и для [модели] Алеси Кафельниковой, и для [певицы] Элины Чаги. Причем мне кажется, что такая обувь органично смотрится только на россиянках и американках, почему-то не вижу ее на других», — заключил стилист.

Ранее в октябре модный редактор Индия Браун назвала одежду в стиле нижнего белья новым трендом. По словам эксперта, актуальными стали облегающие юбки длины миди из кожи и шелка с прозрачными и кружевными вставками. Кроме того, в список вошли прозрачные наряды. Например, платья или брюки, надетые поверх бра и трусов.