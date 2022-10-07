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В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных россиян

В ЗВО заявили, что военкомат может определить человека в стрелки, даже если он не служил

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Военкомат может определить человека в стрелки, даже если он не служил. Об этом заявили изданию «Фонтанка» в Западном военном округе (ЗВО), комментируя историю мобилизованного петербуржца, который нашел у себя «исправления» в военном билете.

До этого 32-летний житель Петербурга получил повестку и явился в военкомат Калининского района, откуда его отправили в часть. Там указали, что мужчина ограниченно годен, не служил и не попадает под частичную мобилизацию. Позже его снова вызвали и отдали военный билет, в котором он заметил «исправления». Мужчина утверждает, что у него появились отметка «стрелок» и данные о прохождении военных сборов, на которых он ни разу не был. По его словам, как минимум тридцати мобилизованным выдали военные билеты со вписанными отметками.

«Присвоение военно-учетной специальности (ВУС) законно, так как ряд специальностей, таких как "стрелок", не требуют специальной подготовки», — пояснили в пресс-службе ЗВО.

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В ведомстве подчеркнули, что о «нарисованных» военных сборах в военных билетах организована проверка.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу разъяснил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Анна Щербакова
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