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Не служившего россиянина мобилизовали и выдали «исправленный» военный билет

Не служившего жителя Петербурга мобилизовали и выдали военный билет с «исправлениями»

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Не служившего и не проходившего военную подготовку жителя Петербурга мобилизовали и выдали военный билет с «исправлениями». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам 32-летнего россиянина, он получил повестку и явился в военкомат Калининского района, оттуда его отправили в часть. Там указали, что мужчина ограниченно годен, не служил и не подходит.

Затем петербуржца снова вызвали и отдали военный билет, в котором он заметил «исправления». Мужчина утверждает, что у него появились отметка «стрелок» и данные о прохождении военных сборов.

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Сейчас житель Северной столицы находится в другой военной части. По его данным, там еще как минимум тридцати мобилизованным выдали военные билеты со вписанными отметками.

О произошедшем доложили петербургскому командованию, оно пообещало разобраться. Кроме того, мобилизованные намерены обратиться в прокуратуру.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу разъяснил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Анна Щербакова
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