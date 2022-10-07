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ЕС одобрит новый пакет военной помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о планах одобрить новый пакет военной помощи Украине

Фото: Philipp von Ditfurth /dpa / Globallookpress.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о планах предложить и одобрить новый пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины, а также обсудить детали совместной программы ЕС по обучению украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я предложу лидерам ЕС поддержать новый транш по линии Фонда мира, чтобы продолжить оказывать военную поддержку Украине. Также по тренировочной миссии. Я надеюсь, что на следующем совете глав МИД ЕС будет предложение по обоим вопросам», — заявил Боррель.

Неофициальный саммит лидеров и глав МИД стран ЕС пройдет в Праге 7 октября. Основной темой встречи станет энергетическая ситуация в Европе и конфликт на Украине.

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз готов добиваться дипломатического разрешения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что политический европейский блок усилит поддержку Киева в политическом, военном и финансовом плане.

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Дмитрий Сотак
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