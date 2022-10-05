Евросоюз назвал условие дипломатического решения конфликта на Украине

Боррель заявил, что ЕС готов добиваться дипломатического решения конфликта на Украине

Европейский союз (ЕС) готов добиваться дипломатического разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил в своем блоге глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что политический блок усилит поддержку Киева в политическом, военном и финансовом плане.

В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно Жозеп Боррель глава евродипломатии

Ранее Боррель сообщил, что ситуация вокруг Украины вошла в новую и опасную фазу. Он предупредил, что конвенциональная война может перерасти в противостояние с применением ядерного оружия.

1 октября глава евродипломатии указал на невозможность прекратить конфликт России и Украины. Он объяснил это вхождением в состав России четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Тренировочная миссия по подготовке украинских военных

Боррель выразил надежду на то, что Европейский союз сможет запустить тренировочную миссию для украинских военных. Он отметил, что решение может быть принято 17 октября.

На следующем совещании глав МИД стран ЕС 17 октября, я надеюсь, мы сможем формально запустить нашу тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины Жозеп Боррель глава евродипломатии

20 сентября глава евродипломатии сообщил, что министры иностранных дел 27 стран-участниц ЕС в ходе неформальной встречи в Нью-Йорке обсудили создание миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине.

21 сентября Боррель указал, что политический блок не собирается участвовать в украинском конфликте напрямую, однако продолжит помогать Киеву косвенно. Среди мер он обозначил военную поддержку, экономические и индивидуальные санкции.

Новый пакет санкций

Глава европейской дипломатии сообщил, что новый, восьмой по счету пакет санкций Евросоюза против России может быть принят до конца недели на пленарной сессии в Страсбурге, которая завершится в четверг, 6 октября.

Наши постпреды активно работали вчера ночью, продолжают работу. Надеюсь, что до конца пленарной сессии у нас будет договоренность Совета по новому пакету, предложенному Еврокомиссией Жозеп Боррель глава евродипломатии

5 октября Чехия, которая является страной — председателем Евросоюза в этом году, заявила о согласовании нового пакета европейских санкций против России. «Послы [стран ЕС] достигли политического соглашения о новых санкциях против России — это решительный ответ ЕС на незаконную аннексию [президентом России Владимиром] Путиным территорий Украины», — говорится в заявлении чешских представителей.

Помимо прочего, европейские страны согласились ввести потолок цен на российскую нефть. При его нарушении будет запрещена ее транспортировка в третьи страны. Кроме того, рестрикции предполагают запрет на некоторые виды стальной продукции, пластика, химикатов.

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