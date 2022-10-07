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Германия запретит сделки с недвижимостью за наличные

Германия запретит сделки с недвижимостью за наличные ради контроля за соблюдением санкций

Фото: Michael Sohn / AP

В Германии захотели запретить сделки с недвижимостью за наличные. Власти страны примут соответствующий закон ради улучшения контроля за соблюдением санкций, сообщает Reuters.

В документе правительства Германии, на который ссылается издание, подчеркиваются, что нотариусы должны следить за кассовыми операциями банков и сообщать о любых обнаруженных нарушениях.

До 2022 года в Германии не существовало законодательной базы, позволяющей целенаправленно искать имущество попавших под санкции людей. В конце мая бундестаг принял закон, благодаря которому стало возможно тщательнее исполнять санкции против российских бизнесменов. Новый закон более четко регламентирует обязанности и улучшает обмен информацией между органами власти.

В июне депутат Госдумы лишился недвижимости в Германии — ее конфисковали из-за санкций. Его квартиру конфисковали после того, как прокуратура выяснила, что собственник из России сдавал жилье в аренду и получал от арендаторов около 3,5 тысячи евро ежемесячно.

Александра Качан
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