Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врачи сделали роженице кесарево сечение без анестезии

The Sun: женщина перенесла кесарево сечение без анестезии и испытала чудовищную боль

Фото: Christian Bowen / Unsplash

Джейд Макьюэн из города Дагенхам, Великобритания, перенесла кесарево сечение без местной анестезии и решила больше не рожать. Об этом сообщает The Sun.

28-летняя женщина рассказала, что врачи приняли решение сделать ей кесарево сечение из-за сложных родов. «Мне сделали местную анестезию, но никто не проверил, работает ли она», — вспоминает Макьюэн.

Врачи начали операцию, и роженица испытала чудовищную боль. «Я чувствовала, как они режут меня. Было ощущение, что в меня втыкают миллион иголок. Я была в полном бешенстве», — рассказывает женщина. Несмотря на ошибку врачей, сын Макьюэн родился здоровым.

Материалы по теме:
«Многим неясно, что женщины — люди» Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
«Многим неясно, что женщины — люди»Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
6 ноября 2019
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020

Национальная служба здравоохранения Великобритании выплатила женщине 100 тысяч фунтов стерлингов (6,8 миллиона рублей) и принесла свои извинения. Женщина призналась, что теперь боится рожать второго ребенка. Тяжелый опыт Макьюэн также заставил ее уволиться с работы, связанной с уходом за детьми.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд пациент очнулся во время сложной операции и не смог предупредить врачей. 25-летний Кори Берк утверждает, что пришел в сознание на операционном столе, после того как анестезия перестала действовать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Швеция завершила осмотр мест утечек на «Северных потоках»
В России захотели разработать поправки о нормах проведения квестов
Россиянка побывала в Таиланде и удивилась собирающим мусор ради досуга туристам
Количество бездомных украинских семей в Англии шокировало британского депутата
Россиянам назвали дешевые направления для отдыха в ноябрьские праздники
Замужняя женщина влюбилась в коллегу и привела его в дом к мужу и детям
Врачи сделали роженице кесарево сечение без анестезии
США и Южная Корея начали морские учения в ответ на действия КНДР
США уничтожили трех главарей ИГ в Сирии
Раскрыты мотивы задержанных на Аляске россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.