Врачи сделали роженице кесарево сечение без анестезии

The Sun: женщина перенесла кесарево сечение без анестезии и испытала чудовищную боль

Джейд Макьюэн из города Дагенхам, Великобритания, перенесла кесарево сечение без местной анестезии и решила больше не рожать. Об этом сообщает The Sun.

28-летняя женщина рассказала, что врачи приняли решение сделать ей кесарево сечение из-за сложных родов. «Мне сделали местную анестезию, но никто не проверил, работает ли она», — вспоминает Макьюэн.

Врачи начали операцию, и роженица испытала чудовищную боль. «Я чувствовала, как они режут меня. Было ощущение, что в меня втыкают миллион иголок. Я была в полном бешенстве», — рассказывает женщина. Несмотря на ошибку врачей, сын Макьюэн родился здоровым.

Национальная служба здравоохранения Великобритании выплатила женщине 100 тысяч фунтов стерлингов (6,8 миллиона рублей) и принесла свои извинения. Женщина призналась, что теперь боится рожать второго ребенка. Тяжелый опыт Макьюэн также заставил ее уволиться с работы, связанной с уходом за детьми.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд пациент очнулся во время сложной операции и не смог предупредить врачей. 25-летний Кори Берк утверждает, что пришел в сознание на операционном столе, после того как анестезия перестала действовать.