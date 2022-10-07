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Дети американского рэпера Кулио начнут носить ожерелья с его прахом

Семеро детей американского рэпера Кулио начнут носить ожерелья с прахом отца
Кулио

Кулио. Фото: Fred Prouser / Reuters

Дети американского рэпера Кулио (настоящее имя — Артис Леон Айви-младший), который скончался на 60-м году жизни, начнут носить ожерелья, в которых будет его прах. Об этом сообщает TMZ.

Об этой идее рассказал представитель скончавшегося исполнителя, заявив о том, что так часть музыканта всегда будет оставаться с его семерыми детьми.

Медиаменеджер добавил, что каждый из сыновей и дочерей Кулио сможет выбрать собственную надпись на украшении. Сообщается, что кулоны с прахом рэпера также достанутся и другим его родственникам.

29 сентября стало известно, что американский рэпер Кулио умер в возрасте 59 лет от остановки сердца. Кулио был наиболее известен как исполнитель песни Gangsta’s Paradise, которая стала саундтреком к кинокартине «Опасные умы» (Dangerous Minds, 1995).

Ранее стало известно, что российский рэпер Иван Петунин, известный как Walkie, покончил с собой в Краснодаре.

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Анастасия Астахова
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