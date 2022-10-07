В России резко вырос дефицит врачей

HeadHunter: после начала частичной мобилизации число вакансий медперсонала удвоилось

После начала частичной мобилизации число вакансий для медицинского персонала резко выросло. По сравнению с августом оно увеличилось в два раза. Об этом со ссылкой на данные HeadHunter пишет News.ru.

В августе медицинским организациям требовались 8,2 тысячи специалистов, в сентябре дефицит составляет уже почти 17 тысяч. Самыми востребованными медиками стали врачи-эксперты, лечащие врачи и специалисты по клиническим исследованиям.

В два раза выросло и количество вакансий для специалистов без опыта работы, фактически тех, кто закончил медицинский вуз совсем недавно. Если в конце августа их насчитывалось 1,2 тысячи, то в конце сентября — 2,5 тысячи. Представитель компании Александр Джабаров объяснил, что такая динамика свидетельствует об активном наборе молодежи в клиники.

В SuperJob также отметили рост числа вакансий для медиков, но не такой большой. За неделю число предложений для врачей от коммерческих клиник выросло на 10 процентов, а для младшего и среднего медицинского персонала — на 12 процентов.

Как сказано в материале, медики в России большей частью военнообязанные и имеют военный билет вне зависимости от пола. Точное число врачей, которых предполагается призвать, в документах не прописано, и исключений при мобилизации для них нет.

Сами медики жалуются, что получают повестки те, кого некому заменить на рабочем месте. При этом, как отмечал зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, некоторых врачей призывают как рядовых, поскольку у них не врачебная учетная специальность.

Вместе с тем руководитель клиники «Рассвет» Алексей Парамонов отметил, что вместе с мобилизацией фиксируется массовый отъезд опытных специалистов за рубеж. Некоторые учреждения потеряли до 10 процентов врачей. В профсоюзе медработников «Действие» не исключили, что компенсировать его удастся с помощью медиков из Средней Азии.

