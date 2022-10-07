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Стало известно о переодеваниях украинских диверсантов в форму ЛНР

Разведчик заявил, что ДРГ Украины переодеваются в форму ЛНР для приближения к позициям

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российский разведчик заявил, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины переодеваются в форму Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), чтобы приблизиться к позициям региона. Его слова приводит РИА Новости.

«Пытаются заходить [на территорию ЛНР], специально провоцируют, хотят узнать, где наши позиции, переодеваются», — сказал он.

По словам разведчика, украинские военные вяжут повязки, по которым различают принадлежность к армии, чтобы их не замечали, а также они «форму одинаковую с ЛНР берут». Он подчеркнул, что пресекаются все попытки ДРГ зайти на территорию республики.

Ранее очевидцы из Северодонецка сообщили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодевались в гражданскую одежду и сжигали форму, пытаясь покинуть город.

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Кристина Есикова
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