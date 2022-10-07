В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о превентивных ударах по России

Депутат Шеремет призвал изолировать Зеленского после слов о превентивных ударах по России

Президента Украины Владимира Зеленского необходимо изолировать от общества после его слов о необходимости нанести превентивные удары по России. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

Во время выступления в Институте Лоуи в Австралии Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Североатлантический альянс должен пересмотреть порядок применения своего давления, считает он.

«Это безумец чистой воды, который возомнил себя вершителем мира, судеб и народов. Он готов развязать ядерную войну ради удовлетворения своих собственных амбиций. Зеленский стал опасен для самой Украины и мира. Оправдания ему нет», — сказал парламентарий.

Он назвал Зеленского продуктом геополитической игры США, подчеркнув, что Америка повергла весь мир в хаос после прихода к власти Джо Байдена.

На слова президента Украины также отреагировали в Совфеде. Сенатор Сергей Цеков заявил, что Зеленский провоцирует ядерную войну между НАТО и Россией. Ситуацию нужно вынести на обсуждение в Совбез ООН, счел он.