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Экс-директору «Зимней вишни» вынесли приговор

Суд приговорил экс-директора «Зимней вишни» Вишневского к 8 годам колонии за взятку

Фото: Максим Серков / Коммерсантъ

Центральный районный суд Кемерова приговорил бывшего гендиректора российского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского к восьми годам лишения свободы за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции с нарушениями здания торгово-развлекательного центра. Об этом сообщает ТАСС.

Отбывать наказание он будет в колонии строго режима. Также экс-директор ТЦ должен выплатить штраф в размере 21 миллион рублей.

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Ксения Назарова
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