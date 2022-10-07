Экс-директору «Зимней вишни» вынесли приговор

Суд приговорил экс-директора «Зимней вишни» Вишневского к 8 годам колонии за взятку

Центральный районный суд Кемерова приговорил бывшего гендиректора российского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского к восьми годам лишения свободы за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции с нарушениями здания торгово-развлекательного центра. Об этом сообщает ТАСС.

Отбывать наказание он будет в колонии строго режима. Также экс-директор ТЦ должен выплатить штраф в размере 21 миллион рублей.