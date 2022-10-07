Курс евро превысил 61 рубль впервые с 21 сентября

Курс евро на Мосбирже превысил 61 рубль, доллар — 61,6 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 7 октября превысил 61 рубль. Об этом свидетельствуют данные площадки. Такой отметки валюта достигла впервые с 21 сентября.

В верхней точке европейская валюта достигала 61,26 рубля (плюс 3,66 процента к предыдущему закрытию), в то время как американская валюта — 61,7 рубля. На момент написания новости курс евро снизился до 60,3 рубля, а курс доллара — до 61,1 рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,46 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Индекс вернулся к отметке ниже 2000 пунктов после укрепления 30 сентября, когда президент России Владимир Путин выступил с речью в Кремле перед подписанием договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее курсы евро и доллара также повысились, отреагировав на новости о готовящемся 5 октября обращении президента к гражданам, в котором он якобы мог поменять формат СВО на контртеррористическую операцию. При этом позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг информацию, назвав ее фейковой.

21 сентября было объявлено о начале частичной мобилизации в стране. По официальным заявлениям, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную подготовку.