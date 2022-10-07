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Лидеры стран ЕС решили продолжать поддержку Украины

Лидеры 27 стран ЕС продолжат оказывать Украине военную и финансовую помощь

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Globallookpress.com

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза на саммите в Праге решили продолжить оказывать Украине военную и финансовую помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Подтвердили поддержку Украины. Выразили приверженность продолжению оказания военной и финансовой помощи», — рассказал источник в Евросовете на полях встречи.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала спецоперации на Украине. Среди новых мер — введение потолка цен на российскую нефть, персональные ограничения против физических лиц, запрет на импорт ряда товаров.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал условие дипломатического решения украинского конфликта. По его словам, политический блок усилит поддержку Киева, однако в то же время готов добиваться дипломатического решения, если позволят обстоятельства.

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Алина Гончарова
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