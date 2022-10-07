Цены на газ в Европе обрушились на 14 процентов во время торгов

К закрытию торгов в пятницу, 7 октября, стоимость газа в Европе обрушилась на 14 процентов — минимум с 21 июля. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость опускалась ниже 1550 долларов за тысячу кубометров.

Снижение началось с утра. Фьючерсные контракты по индексу TTF на минимуме стоили 1546,5 доллара, а в течение дня цены опускались примерно на 10 процентов, держались вблизи 1600 долларов.

Судя по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, на 5 октября европейские подземные газовые хранилища (ПХГ) заполнились более чем на 90 процентов. Темпы закачки топлива опережают уровень прошлого года, однако отстают от октябрьских объемов 2019 и 2020 годов. В Бельгии и Португалии хранилища заполнены на 100 процентов. В пятерку стран Европы по объему заполненности ПХГ также вошли Польша (98,08 процента), Дания (98,04 процента) и Франция (97,45 процента). Германия, наиболее зависимая от российского газа, достигла отметки в 93 процента.