Киев начал угрожать бывшим чиновникам Херсона

Глава Херсонщины Сальдо: Киев заставляет экс-чиновников сотрудничать, угрожая смертью

Украина начала угрожать смертью бывшим госслужащим Херсонской области, рассказал глава нового российского региона Владимир Сальдо в эфире «Первого канала». По его словам, таким образом Киев пытается склонить экс-чиновников к работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Информационная часть войны, которая сейчас развернута в полном масштабе, давит на людей. Им угрожают. Есть прямые контакты, что звонят бывшим госслужащим и обещают им главное благо: мы придем и сохраним вам жизнь. И таким образом они мотивируют людей к сотрудничеству с украинскими войсками», — заявил Сальдо.

Ранее стало известно, что на Украине запретили проигрывать российскую музыку в общественных местах. Соответствующий закон о поддержке национального музыкального продукта и «ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора» вступил в силу 7 октября.