Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киев начал угрожать бывшим чиновникам Херсона

Глава Херсонщины Сальдо: Киев заставляет экс-чиновников сотрудничать, угрожая смертью

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украина начала угрожать смертью бывшим госслужащим Херсонской области, рассказал глава нового российского региона Владимир Сальдо в эфире «Первого канала». По его словам, таким образом Киев пытается склонить экс-чиновников к работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Информационная часть войны, которая сейчас развернута в полном масштабе, давит на людей. Им угрожают. Есть прямые контакты, что звонят бывшим госслужащим и обещают им главное благо: мы придем и сохраним вам жизнь. И таким образом они мотивируют людей к сотрудничеству с украинскими войсками», — заявил Сальдо.

Ранее стало известно, что на Украине запретили проигрывать российскую музыку в общественных местах. Соответствующий закон о поддержке национального музыкального продукта и «ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора» вступил в силу 7 октября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о спорах с Путиным по поводу СВО
Назван хоррор-сериал с наибольшим числом скримеров
Захарова заявила о согласованности заявлений Киева по ядерной тематике с Западом
Внук Пугачевой ответил на сообщения о своей мобилизации
Не служившего россиянина мобилизовали и выдали «исправленный» военный билет
Соратников бежавшего в Россию украинского депутата поймали на наркотиках
У Lamoda сменится владелец
Психиатр раскрыл эффективные методы борьбы со стрессом
Следователи обнаружили под Рязанью тело пропавшей больше года назад россиянки
В Госдуме прокомментировали вручение Нобелевской премии мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.