Количество бездомных украинских семей в Англии шокировало британского депутата

The Independent: число бездомных украинцев в Великобритании увеличилось за месяц на 22%

Количество украинских беженцев в Великобритании, которые являются бездомными или находятся под угрозой бездомности, за месяц увеличилось на 22 процента. Об этом сообщает британское издание The Independent.

По данным правительства страны, в общей сложности с 24 февраля этого года за помощью обратилось примерно 1915 украинских семей, столкнувшихся с бездомностью. Однако за прошлый месяц соответствующие обращения направили около 350 семей. Как говорится в материале, это побудило местные власти потребовать от правительства «срочных решений».

Представительница либерал-демократов Лейла Моран осудила «шокирующие цифры» и заявила, что правительство должно действовать немедленно, «или рискует нарушить обещание, данное украинскому народу». В то же время благотворительные организации предупредили, что проблема обострится в ближайшие месяцы, поскольку спонсорские соглашения программы Homes for Ukraine («Дома для Украины») подходят к концу.

В мае The Independent сообщало, что украинские беженцы, которые прибыли в Великобританию, столкнулись с тяжелыми жилищными условиями. По данным опроса благотворительных организаций, 58 процентов проживают в неподобающем жилье, еще 17 процентов сталкивались с риском остаться на улице.