Россиянин избил девушку за отказ впустить его в подъезд и попал на видео

В Уфе мужчина избил девушку за отказ впустить его в подъезд дома

В Уфе мужчина избил и едва не задушил девушку за отказ впустить его в подъезд дома. Момент избиения попал на видео, сообщает портал Ufa1.ru.

На появившихся кадрах видно, как россиянка с собакой поднимается по лестнице к подъезду. Там же стоит мужчина. Когда девушка заходит внутрь, незнакомец на нее набрасывается. Он кричит на нее и наносит удары.

Позже, в полиции, мужчина извинился за свой поступок. «Я плохое слово сказал ей. Она начала царапаться. Я ее за волосы схватил и уронил. Оправдать себя не могу, это не по-мужски», — пояснил житель Уфы.

В региональном МВД уточнили, что нападавший — из Салаватского района. По факту случившегося организована проверка.

Ранее пьяный житель Магадана до смерти избил свою девушку в комнате общежития. Вместе они употребляли алкогольные напитки, в какой-то момент между ними возник конфликт. Мужчину задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.