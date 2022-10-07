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Американского журналиста затошнило от Зеленского

Колумнист Newsweek Хаммер заявил, что его от президента Зеленского «тошнит дальше некуда»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Колумнист американского журнала Newsweek и ведущий Национал-консервативной конференции Джош Хаммер признался, что его тошнит от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Меня от Владимира Зеленского уже тошнит дальше некуда», — заявил журналист.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «гороховым шутом». Так она прокомментировала его заявления о том, что он «под "превентивными ударами" по России имел в виду новые западные санкции для недопущения ядерной войны».

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Марина Совина
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