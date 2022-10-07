Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Калужской области в память о стоянии на реке Угре высадили деревья

Более тысячи сосен высадили в Калужской области в память о стоянии на Угре

Фото: Евгений Славин / Globallookpress.com

У села Дворцы Калужской области в память о Великом стоянии на реке Угре 1480 года высадили более тысячи сосен. Об этом пишет РИА Новости.

Посадка деревьев в историческом месте стала одним из многих региональных мероприятий всероссийской акции «Сохраним лес», которая проходит в рамках национального проекта «Экология». В мероприятии участвовал министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, представители местной администрации и ученики лесничества Silva из Редькинской школы.

«Высадка сосен на этом поле стала доброй традицией нашего министерства. Это знаковое, историческое место, на котором происходили события Великого стояния на Угре. Это истинное место силы, ведь здесь в конце XV века родилась независимая Россия», — заявил Калугин.

Итогом стояния на реке Угре 1480 года стало окончательное свержение монголо-татарского ига на Руси. Историческое событие значительно и тем, что сопротивление объединило разобщенные до того княжества и начало процесс становления единого Русского государства.

Ранее в августе в нацпарке «Угра» в Калужской области запустили маршрут с первым интерактивным аудиогидом. Программа с электронным экскурсоводом содержит 12 треков на 1,5 часа прогулки по экотропе «Чертово городище».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Польша предложила поделить активы России между Украиной и Европой
Россиянину запретили посещать девушку в Финляндии из-за несерьезности его чувств
Приятели убили россиянина во время застолья и спрятали его тело в сумку
В СПЧ высказались о ходе мобилизации в России
Кремль сообщил об окончании неформального саммита в Петербурге
Названы пять самых бесполезных вещей в гардеробе
Актер Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины
В России стало меньше ультрадорогих квартир
120 мигрантов выбросило к берегам Греции за неделю
Диетолог назвала провоцирующий слабоумие напиток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.