В Калужской области в память о стоянии на реке Угре высадили деревья

Более тысячи сосен высадили в Калужской области в память о стоянии на Угре

У села Дворцы Калужской области в память о Великом стоянии на реке Угре 1480 года высадили более тысячи сосен. Об этом пишет РИА Новости.

Посадка деревьев в историческом месте стала одним из многих региональных мероприятий всероссийской акции «Сохраним лес», которая проходит в рамках национального проекта «Экология». В мероприятии участвовал министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, представители местной администрации и ученики лесничества Silva из Редькинской школы.

«Высадка сосен на этом поле стала доброй традицией нашего министерства. Это знаковое, историческое место, на котором происходили события Великого стояния на Угре. Это истинное место силы, ведь здесь в конце XV века родилась независимая Россия», — заявил Калугин.

Итогом стояния на реке Угре 1480 года стало окончательное свержение монголо-татарского ига на Руси. Историческое событие значительно и тем, что сопротивление объединило разобщенные до того княжества и начало процесс становления единого Русского государства.

Ранее в августе в нацпарке «Угра» в Калужской области запустили маршрут с первым интерактивным аудиогидом. Программа с электронным экскурсоводом содержит 12 треков на 1,5 часа прогулки по экотропе «Чертово городище».