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Соперник Токаева на выборах президента подал документы в ЦИК

Экс-депутат парламента Казахстана Альтаев подал документы в ЦИК как кандидат в президенты

Фото: Baassem09 / Wikimedia

Экс-депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нуржан Альтаев подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в качестве кандидата на президентских выборах от Республиканского общественного объединения (РОО) «Мукалмас». Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В Центризбиркоме также отметили, что 7 октября в ЦИК поступило заявление «от ряда руководителей филиалов РОО "Мукалмас"» о том, что протокол заседания высшего органа объединения о выдвижении Альтаева был сфальсифицирован. «В настоящее время по данному факту компетентными органами проводится проверка», — говорится в сообщении.

Возможный соперник действующего президента Касым-Жомарта Токаева Нуржан Альтаев был депутатом Мажилиса, в 2017-2018 годах занимал должность вице-министра сельского хозяйства, в 2018-2019 годах был вице-министром труда и социальной защиты населения. В 2020 году он был исключен из партии «Нур отан» (ныне «Аманат») из-за «дискредитирующих партию заявлений», в том числе о намерении создать свою политсилу.

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Ранее стало известно, что Токаев также подал свои документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах. Ранее он согласился баллотироваться на пост главы государства от народной коалиции общественно-политических сил.

Также сообщается, что Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат» выдвинуло своим кандидатом экономиста Мейрама Кажыкена. Кандидатом от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» стал председатель комитета агропромышленного комплекса Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Жигули Дайрабаев, а от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) — глава столичного отделения ОСДП Нурлан Ауесбаев.

Внеочередные выборы президента Казахстана запланированы на 20 ноября.

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Алевтина Запольская
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