Юрист разъяснил ситуацию с контрактами и выплатами для мобилизованных россиян

Адвокат Китсинг допустил, что с мобилизованными могут заключать разные варианты контрактов

Указ президента о мобилизации предусматривает, что граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Однако это не означает, что с мобилизованными гражданами этот контракт будет заключен, рассказал «Ленте.ру» адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Китсинг и партнеры» Владимир Китсинг.

Заключение контракта

В случае призыва на военную службу по мобилизации можно допустить несколько вариантов развития событий, считает юрист. В первом случае с призванными на службу может быть заключен «традиционный» контракт. В другом — контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы России. Также не стоит исключать, что контракт с мобилизованными не будет заключаться вовсе.

«К сожалению, на сегодняшний день мы не можем однозначно ответить на вопросы о виде контракта, порядке его заключения и, в целом, его наличия, поскольку практика еще не сформировалась, а указаний в действующем законодательстве не содержится», — отметил Китсинг.

Порядок выплат

Пока единая доступная информация о выплатах, которые полагаются мобилизованным, содержится на официальном интернет-ресурсе для информирования граждан «Объясняем.рф», обратил внимание адвокат.

«Согласно данному ресурсу, выплата для мобилизованных граждан составит не менее 195 000 рублей в месяц как для участников специальной военной операции. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок. Помимо этого, по инициативе субъектов могут быть введены дополнительные стимулирующие выплаты, например, в Москве эта выплата составляет 50000 рублей ежемесячно», — поделился Китсинг.

По данным информационного ресурса, выплаты будут автоматически начисляться на любой банковский счет мобилизованного, к которому привязана карта платежной системы «Мир», после приказа о внесении гражданина в списки воинской части, уточнил Китсинг.

Адвокат напомнил, что в случае нарушений, гражданин может защитить свои права путем обжалования действий военного комиссара во внесудебном порядке, подав жалобу в призывную комиссию субъекта или в органы прокуратуры, а также обратившись в суд. Кроме того, центры содействия гражданам, чьи права нарушены при проведении частичной мобилизации, открыл во всех регионах Общероссийский народный фронт. Помимо этого, многие районные прокуратуры открыли горячие линии для оказания правовой помощи лицам, подлежащим мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация коснется тех, кто уже отслужили в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.