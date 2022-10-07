Популярная азиатская страна сняла все ограничения на въезд для россиян

Южная Корея отменила для туристов проверку ПЦР-тестов до и после въезда в страну

Южная Корея отменила положение об обязательной проверке ПЦР-теста у иностранных туристов после въезда в страну. На новые правила обратили внимание в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР заметили, что на сайте посольства популярной азиатской страны и на сайте IATA обновилась информация о правилах въезда. Отмечается, что теперь для иностранных туристов, в том числе россиян, сняты все ограничения: ПЦР-тесты или прививочные сертификаты больше не требуются.

«Теперь туристам нужно иметь только разрешение K-ETA и никаких тестов — ни до, ни после въезда», — уточняет московское представительство НОТК (Национальной организации туризма Кореи). Тем не менее Южная Корея сохраняет в статусе рекомендации и просьбы заполнение электронной анкеты.

Ранее в сентябре власти Южной Кореи отменили обязательный тест на COVID-19 по приезде в страну. Решение о смягчении антиковидных мер было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки.