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В ДНР сообщили о прибытии подкрепления на краснолиманское направление

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о прибытии подкрепления на краснолиманское направление

На краснолиманское направление прибывает подкрепление. Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, с прибытием резервов появляются шансы на вытеснение противника с занимаемых позиций. «Нельзя сказать, что ситуация уже легкая, решена, она остается тяжелой, но с учетом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий», — отметил он.

Ранее Пушилин заявлял, что краснолиманское направление остается самым сложным. При этом он уточнил, что в районе Кременной выстраивается линия обороны, а ситуация продолжает стабилизироваться.

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Алевтина Запольская
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