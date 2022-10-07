Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия предостерегла США от углубления вмешательства в конфликт на Украине

Лавров: Россия предостерегает США от дальнейшего вмешательства в конфликт на Украине

Фото: Постоянное представительство РФ при Европейском союзе / Globallookpress.com

Россия предостерегает США от дальнейшего углубления вмешательства в конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам министра, американская сторона вместе со своими союзниками пытается заставить мировое сообщество безоглядно поддерживать Киев.

«Что касается нас, то, как многократно разъяснялось, наша военная доктрина и основы государственной политики в области ядерного сдерживания остаются неизменными. Попытки Вашингтона и его вассалов извратить эту реальность, извратить нашу позицию преследуют цель запугать международное сообщество, заставить его здравомыслящую часть следовать провальному курсу на безоглядную поддержку Киева во всех его авантюрах», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что США подчинили свой воле все страны Запада с тем, чтобы сделать из Украины инструмент войны против России. Глава МИД также отметил, что ранее таким же образом поступил фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер, который «поставил под ружье» европейские страны для войны с СССР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о прибытии подкрепления на краснолиманское направление
Россиянам предсказали волну банкротств
Открыта новая функция мозжечка
Сыр в России подорожал на четверть
Бывший боец «Азова» торговал наркотиками в Петербурге
Еще в одном российском регионе завершили частичную мобилизацию
Внешность 64-летней Мадонны без ретуши напугала фанатов
Определены районы Москвы с подешевевшим жильем бизнес-класса
Ведущая Первого канала объявила о возвращении популярного шоу
Россия предостерегла США от углубления вмешательства в конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.