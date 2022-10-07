Россия предостерегла США от углубления вмешательства в конфликт на Украине

Лавров: Россия предостерегает США от дальнейшего вмешательства в конфликт на Украине

Россия предостерегает США от дальнейшего углубления вмешательства в конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам министра, американская сторона вместе со своими союзниками пытается заставить мировое сообщество безоглядно поддерживать Киев.

«Что касается нас, то, как многократно разъяснялось, наша военная доктрина и основы государственной политики в области ядерного сдерживания остаются неизменными. Попытки Вашингтона и его вассалов извратить эту реальность, извратить нашу позицию преследуют цель запугать международное сообщество, заставить его здравомыслящую часть следовать провальному курсу на безоглядную поддержку Киева во всех его авантюрах», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что США подчинили свой воле все страны Запада с тем, чтобы сделать из Украины инструмент войны против России. Глава МИД также отметил, что ранее таким же образом поступил фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер, который «поставил под ружье» европейские страны для войны с СССР.