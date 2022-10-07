Медаль разочаровавшего Гитлера олимпийца захотели продать за 62 миллиона рублей

Серебряную медаль разочаровавшего Гитлера прыгуна Луца Лонга продадут за миллион долларов

Серебряная медаль немецкого чемпиона по прыжкам в длину Луца Лонга, которую он получил в 1936 году, разочаровав фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера вторым местом на Олимпийских играх, уйдет с молотка в середине октября. Об этом сообщает издание Sports Collectors Daily.

Семья атлета передала медаль сотрудникам аукционной компании SCP Auctions. Специалисты оценили лот в 50 тысяч долларов (три миллиона рублей) и выставили его на торги, которые продлятся до 15 октября. Эксперты утверждают, что в конечном счете серебряную награду захотят купить по цене от 500 тысяч до одного миллиона долларов (30-62 миллиона рублей). Помимо медали, на аукционе продадут и другие личные вещи прыгуна, в том числе его памятные фотографии. Компания SCP Auctions назвала эту коллекцию «Маяк надежды».

Издание отмечает, что в настоящее время вещи, связанные с карьерой Луца Лонга, стали особенно востребованы у коллекционеров. Упомянутая серебряная медаль — один из самых значимых олимпийских предметов, которые когда-либо выставлялись на торги, поскольку имеет историческую ценность.

На Олимпиаде в 1936 году Луц Лонг подсказал афроамериканцу Джесси Оуэнсу, как необходимо прыгнуть, чтобы выиграть, вследствие чего соперник взял золотую медаль. Лонг первым поздравил Оэунса с победой, что послужило началом длительных товарищеских отношений спортсменов. На трибунах присутствовал Адольф Гитлер, который был уверен в превосходстве соотечественника над темнокожим американцем. Фюрер был разочарован неожиданным исходом соревнований.

В июле наручные часы Адольфа Гитлера продали на аукционе в США за 234 миллиона рублей. На золотой корпус изделия нанесена символика Третьего рейха, гравировка в виде инициалов политика и трех знаковых для него дат: рождения, назначения канцлером Германии и победы партии нацистов на выборах.