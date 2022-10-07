Синоптик объявил о завершении бархатного сезона на российских курортах

Глава Гидрометцентра Вильфанд: бархатный сезон на курортах Крыма завершился

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил, что бархатный сезон в Крыму завершился — температура воды опустилась до 19-20 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, в Краснодарском крае также идут последние дни бархатного сезона на курортах. К началу следующей недели прогнозируемая максимальная температура — 17-20 градусов. «В Сочи, Геленджике, Анапе температура воды пока что 22 градуса. Но температура будет понижаться. Идет завершение сезона», — заключил глава организации.

Ранее стало известно, что самыми желанными странами для посещения российских туристов в осенний период оказались Турция, ОАЭ и Таиланд. Так, наибольший интерес у соотечественников вызывает Турция. Средний чек за перелет в оба конца — 40,3 тысячи рублей. Прямые рейсы есть из 25 российских городов.