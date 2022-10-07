Минобороны России сообщило об уничтожении 100 украинских военных в ДНР

Минобороны России сообщило об уничтожении 100 украинских военных трех бригад ВСУ в ДНР

В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что речь идет о 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригадах, которые дислоцированы около Северска и Славянска, а также о 30-й механизированной бригаде, расположившейся в районе населенного пункта Курдюмовка.

Также Конашенков сообщил об ударах по складам ВСУ, расположенным в районе Запорожья. По его словам, они были нанесены авиацией, артиллерией и ракетными войсками.