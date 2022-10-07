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Минобороны сообщило об ударах по складам ВСУ в районе города Запорожье

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об ударах по складам ВСУ в районе города Запорожье

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в районе города Запорожья. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, удары были нанесены авиацией, артиллерией и ракетными войсками.

Также представитель Минобороны сообщил о десятках сбитых ракет HIMARS в районе Херсона.

«В Херсонской области сбиты в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня "Химарс" и "Ольха", а также четыре противорадиолокационные ракеты "Харм"», — сообщил Конашенков.

Запорожская область включена в состав России после прошедшего в регионе референдума. Частично область по-прежнему находится под контролем ВСУ. Власти региона обещали, что «не оставят соотечественников в беде».

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Валерий Розенберг
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