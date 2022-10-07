Губернатор Владимирской области сообщил о возвращении ошибочно мобилизованных

Губернатор Владимирской области Авдеев рассказал о возвращении 123 ошибочно мобилизованных

С момента введения в России частичной мобилизации призвали во Владимирской области по ошибке было призвано 123 жителя. Все они вернулись домой из учебного центра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Как отметил Авдеев, 72 человека были возвращены домой по медицинским показаниям. «Причины ошибок все те же — отсутствие у военкомов подтвержденных документами данных об изменении в жизни резервистов», — заявил он.

Глава региона отметил, что каждую жалобу на ошибочный призыв разбирают отдельно. Десятки из них не подтвердились. В настоящее время рассмотрены еще не все обращения.

По словам губернатора, среди мобилизованных встречаются граждане, которые намеренно не показывают в военкомате медицинские документы, чтобы отправиться служить.

Ранее на портале «Объясняем.рф» назвали причины, по которым добровольцам могут отказать частичной мобилизации. Также стало известно, что военные пенсионеры призываются, если состояние их здоровья соответствует требованиям призыва.