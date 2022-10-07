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Польша предложила поделить активы России между Украиной и Европой

Премьер Польши Моравецкий предложил направить замороженные российские активы Киеву и ЕС

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить замороженные российские активы и направить их на помощь не только Киеву, но и Европейскому союзу. Об этом он заявил на брифинге по итогам второго дня неформального саммита ЕС, передает ТАСС.

Он уточнил, что в ходе мероприятия шла речь о создании нового фонда — в качестве возможного источника для него польский премьер указал «замороженные активы Российской Федерации, российских олигархов».

Моравецкий назвал объемы активов огромными и сообщил, что они составляют около 350 миллиардов евро. «Можно прибегнуть к этим средствам для пользы Украины, которая должна восстанавливаться на эти средства, но также и для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши», — заключил он.

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19 сентября газета Guardian писала, что Киев намерен добиться принятия Генеральной Ассамблеей резолюции о формировании «международного компенсационного механизма», позволяющего использовать замороженные российские активы как компенсацию Украине.

Законодательство Великобритании и Европы дают возможность заморозить активы Центробанка России и ряда предпринимателей, однако не предполагают их конфискации и начисления в фонд восстановления Украины.

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Варвара Кошечкина
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