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Минобороны заявило о потере ВСУ 300 бойцов на николаево-криворожском направлении

Минобороны заявило о более 300 погибших бойцах ВСУ на николаево-криворожском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 300 военнослужащих на николаево-криворожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Помимо этого, Украина потеряла семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей. Российские военные также разгромили ротную тактическую группу ВСУ в районе населенного пункта Пятихатка в Херсонской области.

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Россия также отразила все атаки ВСУ и иностранных наемников на николаево-криворожском направлении. Противника отбросили на исходные позиции.

5 октября оборонное ведомство отчитывалось о потерях ВСУ на николаево-криворожском направлении — они составляли 230 человек за сутки.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения, подчеркнув, что призыву подлежат только россияне, находящиеся в запасе.

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Анастасия Шейкина
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