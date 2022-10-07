Путин объяснил переход стран СНГ на расчеты в нацвалютах

Путин: переход на нацвалюты со странами СНГ позволит укрепить суверенитет стран

Страны, которые входят в СНГ, переходят на расчеты в национальных валютах давно, и это не привязано к политической конъюнктуре. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, новая схема расчетов позволит укрепить суверенитет стран и углубить интеграцию. «Это будет способствовать укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции», — объяснил он.

Путин также высказался о ситуации на Украине, назвав происходящие там события трагическими. Он добавил, что конфликты происходят и между другими странами СНГ. По его словам, это требует выработки мер по их разрешению.

Такие заявления были сделаны на неформальной встрече глав стран СНГ, которая проходит 7 октября.