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Путин объяснил переход стран СНГ на расчеты в нацвалютах

Путин: переход на нацвалюты со странами СНГ позволит укрепить суверенитет стран

Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Страны, которые входят в СНГ, переходят на расчеты в национальных валютах давно, и это не привязано к политической конъюнктуре. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, новая схема расчетов позволит укрепить суверенитет стран и углубить интеграцию. «Это будет способствовать укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции», — объяснил он.

Путин также высказался о ситуации на Украине, назвав происходящие там события трагическими. Он добавил, что конфликты происходят и между другими странами СНГ. По его словам, это требует выработки мер по их разрешению.

Такие заявления были сделаны на неформальной встрече глав стран СНГ, которая проходит 7 октября.

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Платон Щукин
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