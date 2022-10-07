Президент России Путин назвал трагическими происходящие на Украине события

Президент России Владимир Путин назвал происходящие на Украине события трагическими. Такое заявление он сделал на неформальном саммите глав Содружества Независимых Государств (СНГ), пишет ТАСС.

Глава государства добавил также, что конфликты происходят и между другими странами СНГ. По его словам, это требует выработки мер по их разрешению.

«В нашем кругу затронем, конечно, и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества. Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты», — сказал он.

О том, что президент России примет участие в неформальной встрече руководителей стран-участниц СНГ, пресс-служба Кремля сообщала 6 октября.

В пятницу, 7 октября, Путин празднует свое 70-летие. Его представитель Дмитрий Песков ранее сообщал, что день рождения глава государства проведет за работой — у него запланировано много встреч.