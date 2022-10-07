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Страны ЕС предупредили о последствиях введения потолка цен на газ

Премьер Люксембурга: потолок цен на газ может оставить ЕС без энергии

Фото: Reuters

Введение потолка цен на газ может оставить страны ЕС без энергии. С таким предупреждением выступил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, его слова приводит РИА Новости.

«Возможно, у нас будет потолок цен, но не будет энергии», — сказал глава правительства и добавил, что страны блока — не единственные потребители энергии в мире. Беттель подчеркнул, что необходимо быть очень аккуратными, принимая подобные решения, ведь «последствия могут быть проблематичными».

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Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила, что доля России в поставках газа в ЕС упала до 7,5 процента. При этом до начала украинского конфликта на Россию приходился 41 процент европейского импорта газа, добавила она. Тем не менее ЕС удается замещать поставки из России за счет США и Норвегии, а газохранилища в регионе сейчас заполнены на 90 процентов.

ЕК под давлением многих стран ЕС предложила установить потолок цен на российское топливо. В то же время это создает риски для стран блока.

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Платон Щукин
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