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В ЕК назвали последствия введения потолка цен на газ в Европе

ЕК: введение потолка цен на газ создаст риски для энергобезопасности стран ЕС
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Решение о введении потолка цен на газ создаст риски для энергетической безопасности стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ Еврокомиссии (ЕК).

«Установление соответствующего уровня ограничений может стать трудной задачей из-за динамики внутреннего и глобального рынков, оно также связано с определенными рисками с точки зрения безопасности поставок», — отмечается в документе.

Ранее 28 сентября ЕК в рамках нового пакета антироссийских санкций предложила ввести потолок цен на российскую нефть. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что введение предельных цен на нефть «поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков».

При этом утверждалось, что Европейский союз отложит решение о введении потолка цен на российскую нефть из-за разногласий.

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Марина Совина
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