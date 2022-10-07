Часть членов ОАГ отказалась поддержать осуждающую Россию резолюцию по Украине
Часть членов Организации американских государств (ОАГ) отказалась поддержать резолюцию по Украине, осуждающую действия России. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ «О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине», в частности, содержит призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждает предполагаемые нарушения прав человека.
Резолюцию не поддержали 9 стран, среди которых Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины.
3 октября группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, в котором осудила русофобию в некоторых государствах. Документ подписали Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.