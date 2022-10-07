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Часть членов ОАГ отказалась поддержать осуждающую Россию резолюцию по Украине

Поддержать резолюцию по Украине, осуждающую действия России, отказались 9 стран ОАГ

Фото: Cris Bouroncle / Reuters

Часть членов Организации американских государств (ОАГ) отказалась поддержать резолюцию по Украине, осуждающую действия России. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ «О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине», в частности, содержит призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждает предполагаемые нарушения прав человека.

Резолюцию не поддержали 9 стран, среди которых Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины.

3 октября группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, в котором осудила русофобию в некоторых государствах. Документ подписали Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.

Марина Совина
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