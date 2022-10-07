США анонсировали ответ на решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти

Госсекретарь Блинкен заявил, что США рассматривают ответ на решение ОПЕК+ по добыче нефти

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал ответ Вашингтона на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Так, США рассматривают ряд вариантов ответных действий в отношении Саудовской Аравии, отметил Блинкен. «Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. Это первое и главное, чем мы будем руководствоваться», — подчеркнул он.

Госсекретарь также назвал решение ОПЕК+ разочаровывающим и недальновидным. Он напомнил, что мировая экономика сталкивается с последствиями пандемии и конфликта на Украине. «Предложение должно соответствовать спросу», — констатировал Блинкен.

5 октября государства-участники соглашения ОПЕК+ на встрече в Вене договорились о значительном сокращении добычи нефти с ноября. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот.