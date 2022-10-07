Американские чиновники раскритиковали Байдена после решения ОПЕК+

WP: чиновники в США раскритиковали поезду Байдена в Саудовскую Аравию после решения ОПЕК+

Американские чиновники раскритиковали поезду президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Об этом сообщает Washington Post (WP).

В администрации поставили под сомнение результативность визита американского лидера в ближневосточное королевство. «Эта поездка вызвала горячие дебаты внутри администрации. И я не знаю, как теперь можно аргументировать мысль, что это не было ошибкой», — сказал газете один из источников.

Некоторые чиновники возмутились последствиями сокращения, расценив его как прямое оскорбление президента. По мнению служащих, подобное решение ОПЕК+ угрожает нанести ущерб репутации демократов на промежуточных выборах 2022 года, поскольку это приведет к росту цен на газ.

Ранее Байдена назвали униженным из-за решения стран ОПЕК+ снизить добычу нефти. Колумнист газеты The Telegraph Бен Марлоу отметил, что саудовские партнеры фактически отвернулись от американского лидера. По его мнению, решение снизить добычу нефти может говорить о сближении Саудовской Аравии с Россией и об ухудшении отношений королевства с США.

ОПЕК+ решила резко сократить добычу нефти с ноября текущего года, об этом стало известно 5 октября. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки.

Эту информацию также подтвердил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, мера поможет стабилизировать ситуацию на мировом рынке перед сезонным снижением спроса.