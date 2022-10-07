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Внук Пугачевой ответил на сообщения о своей мобилизации

Никита Пресняков опроверг данные о своей мобилизации
Никита Пресняков

Никита Пресняков. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков опроверг сообщения о своей мобилизации. Соответствующий комментарий появился в его Telegram-канале.

Таким образом он ответил на вопрос подписчицы о том, являются ли правдой данные о его мобилизации. «Фейк», — написал Пресняков.

Ранее «Пятый канал» со ссылкой на источник, близкий к Московской Губернскому театру сообщил, что артиста забрали с репетиции, он был мобилизован. Позже эту публикацию удалили, в настоящий момент она недоступна.

В самом театре также опровергли эти сведения. Его представители заявили, что 7 октября Преснякова даже не было в здании театра, последний раз он приходил на репетицию в конце сентября.

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Варвара Кошечкина
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