Девушка Паши Техника рассказала про госпитализацию рэпера после приступа на вечеринке

Возлюбленная рэпера Паши Техника Катя Лоли поделилась подробностями состоянии музыканта перед госпитализацией. Ее слова передает Telegram-канал Mash.

Как рассказала Лоли, психотерапевтом исполнителю были прописаны таблетки, которые всегда лежали у нее в сумке. Однако вчера она не нашла их у себя.

По информации Mash, прописанные транквилизаторы исполнитель, вероятно, употребил в студии, после чего отправился на вечеринку, на которой у него и случился приступ.

Отмечается, что в настоящее время музыкант находится в Боткинской больнице. Он впал в кому из-за передозировки седативными препаратами. Хип-хоп-артист смешал бутират, кодеин и ксанакс.

О том, что Паша Техник оказался в реанимации, стало известно ранее в пятницу. Нынешняя подруга рэпера Катерина Маевская написала в своем Telegram-канале: «Давайте потом, я в **** просто еще. Никто ничего не говорит — как он, что он. У меня сейчас разорвется сердце». Бывшая жена рэпера Карицкая, в свою очередь, пожелала «гореть в аду» людям, которые знали, что у рэпера эпилепсия, но все равно предлагали ему наркотики.