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Юрист назвал грозящее поджигателю автомобилей в Москве наказание

Адвокат Карабанов: поджигателю автомобилей в Москве грозит до 10 лет заключения

Кадр: Telegram-канал Baza

Мужчине, поджегшему два автомобиля в центре Москвы, может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. При этом не важно, был ли совершен поджег второго автомобиля случайно или намеренно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

Сотрудники полиции задержали мужчину, поджегшего два автомобиля возле башни «Федерация» в Москва-Сити. Поджигателем оказался 26-летний режиссер Сергей Арушанов, сообщил Telegram-канал «112». Выяснилось, что сначала он поджег собственный автомобиль «Фольксваген Поло», а затем огонь на припаркованный рядом «Ягуар». При этом, по словам очевидцев, во время пожара мужчина вел себя неадекватно и выкрикивал лозунги.

«Прежде всего, нужно понимать, какие именно лозунги он выкрикивал — это может быть принципиально важно для определения характера правонарушения, — сказал Карабанов. — Дальше — как минимум, это причинение ущерба имуществу общественно опасным способом».

Не важно, что сначала он поджег именно свою машину — мужчина должен был осознавать возможность наступления последствий в виде причинения ущерба другим людям

Александр Карабановадвокат

По словам правозащитника, в случае, если лингвистическая экспертиза подтвердит наличие фраз, дискредитирующих российскую армию или распространение заведомо ложных сведений, то, согласно действующему российскому законодательству, в случае совершения нескольких преступлений, приговор будет рассчитываться из полного или частичного сложения санкций по разным статьям. При этом, самая тяжкая из них — это распространение фейков.

«Так что в данном случае все вопросы будут к лингвистической экспертизе. По статье о фейках может грозить наказание сроком до 10 лет, мера пресечения может быть связана с лишением свободы», — предупредил адвокат.

При этом, причинение ущерба имуществу общественно опасным способом, по его словам, — статья средней тяжести. Она подразумевает лишение свободы сроком до пяти лет.

О взрыве двух стоявших рядом машин на парковке возле Москва-Сити стало известно вечером 6 октября. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые сначала локализовали пожар, а затем потушили его. Никто из прохожих не пострадал.

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Наталия Белова
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