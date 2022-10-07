Россиянам назвали правила хранения многолетних первоцветов

Ландшафтный дизайнер Цепкова: первоцветы нужно хранить в песке, а не в полиэтилене

Выкопанные на зиму первоцветы нужно хранить в песке или опилках, но не в полиэтилене, рассказала генеральный директор Бюро ландшафтного дизайна Мария Цепкова. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала россиянам правила зимнего хранения многолетних первоцветов.

По ее словам, луковицы, клубни и клубнелуковицы надо успеть высадить до замерзания земли, а еще лучше — пока ее температура не опустилась (устойчиво) ниже 10 градусов. «Первоцветы стоит сажать группами. Тогда впечатление от них будет большим. Чем меньше луковичка, тем ближе к поверхности земли ее надо сажать, но учитывайте при посадке и качество почвы: на легких землях обычно луковички сажают чуть глубже, на плотных — повыше», — дала рекомендацию она.

Гладиолусы, крокосмию, гальтонию и ацидантеру нужно выкапывать в конце октября, до заморозков, продолжила Цепкова. «У них обрезают стебли чуть выше луковицы и хранят в сфагнуме, песке, опилках, вермикулите, в бумажных, но не полиэтиленовых пакетах. Георгины, анемоны и тигридии выкапывают после того, как отжили свое их листья», — поделилась опытом ландшафтный дизайнер. Цепкова указала на то, что стебли у этих трех сортов цветов срезают, клубни и луковицы хранят в слегка влажном мхе, опилках. Канны и клубневые бегонии, продолжила она, хранят в горшках в помещении.

Специалистка также обратила внимание на то, что есть только три теплолюбивых луковичных растения, которые могут перезимовать в почве и не погибнуть. Это, уточнила специалист, монтбреция крокосмоцветная, спасти которую поможет «большой снег», анемона корончатая, которая может отреагировать на любое потепление нежелательным началом роста, и эремурус. «Но помните: риск потерять их все равно есть!» — предупредила Цепкова.

Ранее научный сотрудник РУП «Институт овощеводства» Анна Пашкевич перечислила причины, по которым лучше сажать клубнику и чеснок рядом. По ее словам, озимый чеснок, посаженный рядом с клубникой, защищает ягоду от нескольких видов гнили, клеща и майского жука.