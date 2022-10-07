На трассе в Подмосковье обстреляли машину семьи с ребенком

Мужчина обстрелял машину семьи с ребенком на трассе М-2 «Крым» в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске обстреляли машину, в которой ехала семья с ребенком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел на трассе М-2 «Крым». Водитель Skoda Rapid по неизвестной причине выстрелил в машину Kia Magentis, на которой ехали двое россиян с шестилетней дочкой. Нападавшего задержали в результате плана «Перехват». Как оказалось, ранее мужчина был судим за кражу.

Источник добавил, что при осмотре машины задержанного был найден аэрозольный пистолет «Добрыня», четыре патрона и гильза.

В региональном МВД подтвердили информацию о происшествии. По данным ведомства, нападавший произвел несколько выстрелов. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Подольске россиянин на квадроцикле обстрелял детей на игровой площадке во дворе жилого дома. Нападавшего пытался догнать один из очевидцев, но ему это не удалось.