Появились подробности взрыва беспилотника на территории воинской части России

Mash назвал диверсией взрыв беспилотника на территории воинской части в Калужской области

Взрыв беспилотника над взлетно-посадочной полосой (ВПП) воинской части в Калужской области — это диверсия. Подробности инцидента в пятницу, 7 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

Летательный аппарат со снарядом для гранатомета запустили утром 7 октября недалеко от самой части. По данным канала, с территории Украины в Россию он не влетал.

Целью было уничтожить ВПП рядом с аэродромом Шайковка. Полоса была повреждена, но ее уже отремонтировали.

О происшествии стало известно ранее 7 октября. Baza писала, что на территорию воинской части в Калужской области залетел и взорвался неизвестный беспилотник.

О пострадавших не сообщается.