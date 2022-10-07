Москвичам пообещали комфортную и теплую погоду

Синоптик Позднякова пообещала комфортную и теплую погоду на выходных в Москве

В грядущие выходные в Москве ожидается теплая и комфортная погода. Такой прогноз дала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, чьи слова приводят «Известия».

«Предстоящие двое-трое суток в столичном регионе будет антициклон. Атмосферное давление будет довольно высокое, в пятницу погода без существенных осадков, довольно теплая, дневная температура плюс 13 — плюс 15», — пообещала синоптик.

Она уточнила, что 8 октября в столице ожидается высокое атмосферное давление — 752 миллиметра ртутного столба. Температура ночью будет находиться в диапазоне от плюс 6 до плюс 8 градусов, а днем — от плюс 16 до плюс 18. Осадков не ожидается.

В воскресенье ночью температура составит плюс 7 — плюс 9, а днем — от плюс 12 до плюс 14. Во второй половине дня ожидается дождь.

«Нужно воспользоваться погодой, которая у нас ожидается в субботу и в первую половину воскресенья, она будет довольно комфортной для отдыха на природе, на дачных участках, в лесу. Можно собирать грибы, в общем, очень комфортная погода», — заключила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с 6 октября в Москву придет золотая осень. По его словам, в последующие недели солнца будет еще больше, а осадков не прогнозируется.