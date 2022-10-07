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Две неслужившие россиянки получили повестки

В Красногвардейском районе Петербурга две неслужившие женщины получили повестки

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга две неслужившие россиянки получили повестки. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, одна из женщин обнаружила в двери повестку с требованием явиться в военкомат для уточнения документов воинского учета. Петербурженка не имеет никакой военно-учетной специальности и не пребывает в запасе — она работает режиссером мультимедиа-программ. Россиянка допускает, что получила повестку, так как на ее имя есть наличие лицензии на огнестрельное оружие, также на нее зарегистрировано охотничье ружье.

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«Это был технический сбой. С Людмилой связались, принесли извинения. Посмотрели: таких ситуаций больше не было. Теперь тщательнее наблюдают, чтобы таких ошибок [не допускать]», — сообщили в районной администрации, подчеркнув, что причина сбоя пока неизвестна.

Позднее повестку получила еще одна жительница Красногвардейского района. Она не работает уже более 12 лет и владеет охотничьим ружьем. Повестку россиянке принесли в квартиру и вручили лично в руки под подпись. В администрации случившееся также объяснили техническим сбоем.

1 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации. «Этого не было и в планах на будущее», — сказал он.

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Анастасия Шейкина
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