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Названы преграды для импортозамещения в России

«Ъ»: преградой для импортозамещения является недостаток компетенций и научной базы

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Самый высокий инновационный потенциал среди отраслей с высокой долей импорта товаров и технологий — у производителей компьютеров, электроники и оптических изделий, а также машин и оборудования. Преградами для успешного импортозамещения являются недостаток компетенций и научно-технической базы, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ считают, что бизнесу не хватает коопераций с НИИ, вузами и другими организациями в сфере научных исследований и разработок.

Согласно опросу РССП, наибольшую потребность в импортозамещении бизнес испытывает по части закупок комплектующих и оборудования. Около 31,7 процентам критически необходимо замещение комплектующих и узлов, а 29,3 процентам — оборудования в целом.

По импорту высокотехнологичной продукции Россия зависит от Европы более чем на 45 процентов, от США — на 21 процент, а от Китая — на 11 процентов, заявил ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Платон Щукин
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